Bei der Fahrrad-Demo gegen die Pyrolyseanlange in Osnabrück warf Dr. Wolfgang Schaefer (rechts) den Stadtwerken Greenwashing vor. FOTO: Thomas Wübker Stadtwerken „Greenwashing“ vorgeworfen Wenig Resonanz bei Demo gegen Pyrolyseanlage in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.03.2022, 18:21 Uhr

Nur wenige Menschen nahmen am Samstag an der Fahrrad-Demo zur Pyrolyseanlage teil. Wolfgang Schaefer von Scienctists for Future warf den Stadtwerken dabei „Greenwashing“ vor.