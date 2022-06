Sie konnten das Publikum im Alando nicht von den Hockern reißen: Ex-Momo-Darstellerin Radost Bokel und Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark. FOTO: Egmont Seiler up-down up-down Wenig Interesse an RTL-Urwaldstars Dschungelcamp-Bewohner Radost Bokel und Rocco Stark im Alando Von Stephanie Langer | 05.02.2012, 17:10 Uhr

Seit Dienstag sind die Bewohner des diesjährigen RTL-Dschungelcamps wieder in Deutschland. Am Samstag waren Rocco Stark und Radost Bokel zu Gast im Alando-Palais in Osnabrück und berichteten bei der Dschungelparty über ihre Erlebnisse im australischen TV-Urwald. Das Interesse der Disco-Besucher hielt sich allerdings in Grenzen.