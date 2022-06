FOTO: dpa/Geisler-Fotopress up-down up-down Trump gegen Biden – die Präsidentschaftswahl in den USA wird auch in der Region Osnabrück mit Spannung erwartet, vor allem von hier lebenden US-Amerikanern. Trump oder Biden? Wen haben die US-Amerikaner in und um Osnabrück gewählt? Von Thomas Wübker | 02.11.2020, 19:33 Uhr

Am Dienstag findet in den USA die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl statt. Die US-Amerikaner in der Region Osnabrück haben schon gewählt. Eine Frau und drei Männer erzählen, welchem Kandidaten sie ihre Stimme gegeben, wie sie die Jahre unter Trump erlebt haben und was sie sich für die kommenden vier Jahre wünschen.