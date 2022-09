Bei der (Nach-)Feier zum Weltkindertag gibt es am Sonntag vielfältige Mitmachaktionen. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Mehr Rechte für Kinder Weltkindertag wird am 25. September auf dem Marktplatz in Osnabrück gefeiert Von Thomas Wübker | 21.09.2022, 15:16 Uhr

Am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachen. Das scheint auf den ersten Blick nicht viel mit Kindern zu tun haben. Doch das Motto des diesjährigen Weltkindertags zeigt den Zusammenhang auf: „Gemeinsam für Kinderrechte“. Auf dem Marktplatz in Osnabrück gibt es an diesem Sonntag, 25. September, viele Infos, Aktionen und ein vielfältiges Bühnenprogramm.