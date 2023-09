Der Start des Münsterland Giros ist laut einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück am 3. Oktober für 12.49 Uhr auf dem Marktplatz geplant. Auf dem Osnabrücker Stadtgebiet verläuft die Strecke über den Heger-Tor-Wall, die Sutthauser Straße und die Hermann-Ehlers-Straße zur Malberger Straße und von da aus in Richtung Georgsmarienhütte, heißt es in der Mitteilung. Ziel ist das Schloss in Münster.

Temporäre Sperrungen zum Münsterland Giro in Osnabrück

Folgende Sperrungen ergeben sich aus dem Radrennen: Die Große Domsfreiheit wird ab Montagnachmittag für Fahrzeuge gesperrt. Ab Dienstagmorgen wird zudem die Hasestraße bis zur Dielingerstraße gesperrt. Bis 15 Uhr werden die Buslinien M1/M5 am 3. Oktober deshalb in beiden Richtungen über Dielinger Straße, Natruper-Tor-Wall und Hasetorwall geführt. Dort werden alle Haltestellen angefahren. Zusätzlich wird an der Ecke Hasemauer/Vitihof eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Da das eigentliche Rennen erst an der Stadtgrenze startet, wird es temporäre Absperrungen entlang der Strecke im Stadtgebiet geben. Das Fahrerfeld wird auf dieser Etappe gemeinsam mit allen Begleitfahrzeugen zunächst formiert und eingerollt, bevor es zur Sache geht.

Damit auf dieser Strecke keine unbeteiligten Fahrzeuge unterwegs sind, wenn die Radrennprofis sie passieren, wird es kurze, zeitlich begrenzte Absperrungen geben. Ein Vorausfahrzeug der Polizei wird wenige Minuten vor dem Fahrerfeld fahren. Passiert es eine Einmündung, sorgen Streckenposten für eine Absperrung, die unverzüglich aufgehoben wird, nachdem das letzte Fahrzeug durchgefahren ist. So wird es zu Sperrungen von lediglich wenigen Minuten kommen. Umleitungen werden nicht eingerichtet.