Theoretisch ist geplant, dass gesetzlich Versicherte einen Code auf ihr Smartphone bekommen, mit dem sie das verschriebene Medikament von der Apotheke abholen können, doch in der praktischen Umsetzung gibt es größere Probleme. Symbolfoto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Probleme mit dem Datenschutz Welche Folgen hat das E-Rezept-Aus in Schleswig-Holstein für die Region Osnabrück? Von Jean-Charles Fays | 11.09.2022, 14:31 Uhr

Nachdem Ärzte und Apotheker in der Region Osnabrück und in Westfalen über das neue „E-Rezept zum Ausdrucken“ gespottet haben, gibt es eine weitere Panne. Schleswig-Holstein hat Bedenken wegen des Datenschutzes und zieht sich aus der Einführung zurück. Steht das E-Rezept nun auch in unserer Region vor dem Aus?