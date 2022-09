Alessandro Antonio Latorre hat seine erste Pizza mit sieben Jahren belegt. Nun übernimmt er den neuen Standort der Weinbar „La Chiesa“ in der Osnabrücker Weststadt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Am OTB Weinbar und Pizzeria La Chiesa eröffnet in der Osnabrücker Weststadt neu Von Corinna Berghahn | 26.09.2022, 07:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Italienische Weine und Pizzen wird es ab Oktober direkt am Gelände des Osnabrücker Turnerbundes (OTB) an der Oberen Martinistraße geben: Nach über 20 Jahren an der Parkstraße eröffnet hier das „La Chiesa“ neu.