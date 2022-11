Schon im vergangenen Jahr lockten die Pagodenzelte zum Weihnachtszauber an der Lotter Straße in Osnabrück. Er wird am 16. November eröffnet. Archivfoto: Egmont Seiler up-down up-down Bis zum 18. Dezember Weihnachtszauber ab 16. November an der Lotter Straße in Osnabrück Von Thomas Wübker | 07.11.2022, 18:30 Uhr

Während der historische Weihnachtsmarkt in der Altstadt erst am 21. November öffnet, startet der Weihnachtszauber an der Lotter Straße in Osnabrück schon fünf Tage früher.