Bai L'Artiste in Osnabrück ist immer Weihnachten. Foto: Jörn Martens Bildergalerie vom Weihnachtswunderland Bei L'Artiste in Osnabrück ist 365 Tage im Jahr Weihnachten – und das ist großartig Von Alexander Kruggel | 27.11.2022, 12:00 Uhr

Wissen Sie, was eine Weihnachtsgurke ist? Christian Herschbach weiß es. Er verkauft sie sogar in seinem Laden L‘Artiste in Osnabrück. Dort findet man die Gurke im zweiten Obergeschoss des verwinkelten Altbaus. Eine Treppe hoch, dann rechts halten, noch einer Stiege nach oben links um die Ecke folgen und dann... Dann ist man mitten drin.