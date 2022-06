In angenehmer Atmosphäre finden Sie nach dem Motto „Schreiben & Schenken mit Herz“ alles vom Schreibgerät bis zum Geschenkartikel. Das umfangreiche Sortiment in hochwertigen Markenshops, allen voran dem Montblanc-Shop, wird Sie verzaubern. Wer etwas Besonderes sucht, wird bei uns mit Sicherheit fündig: Das ist seit 1860 so und wird auch so bleiben!

Auf 460 Quadratmetern Verkaufsfläche und drei Etagen präsentiert der prelle shop ein breites Sortiment an Markenartikeln, die durch preiswerte Alternativen sinnvoll ergänzt werden. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne per Telefon, Fax oder e-Mail für Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

WAVE Käsemesser Set – schlägt Wellen bei GourmetsEdlen Käse herzustellen, ist eine Kunst. Dementsprechend verdient es sein Verzehr, zelebriert zu werden. Perfekt dafür ist das elegante Käsemesser Set WAVE. Diese drei Käsemesser liegen dank ihrer ausgewogenen Schwere nicht nur angenehm in der Hand, sondern sind auch echte Hingucker. Reduziert aufs Wesentliche und doch exklusiv und designstark. Dafür gab es 2008 den iF product design.

Das Käsemesser Set von Philippi aus poliertem Edelstahl wird in einer schwarzen Holzbox hochwertig geschenkverpackt und ist im prelle shop zu einem Verkaufspreis von 32,95 Euro erhältlich.

Elegantes Understatement: Guilloche Ciselé von Graf von Faber-Castell

Mit Fischgrätmuster und in dunklen Anthrazittönen präsentiert sich die neue Schreibgerätelinie Guilloche Ciselé aus der Graf von Faber-Castell Collection im prelle shop.

Tief matte Oberflächen in Kombination mit schimmernden Gravuren erzeugen eine ganz eigene Haptik mit besonderem Reiz. Hochglänzend rhodiniert kontrastieren Kappe, End- und Griffstück mit dem gravierten Schaft – ein reizvoller Effekt, welcher der Guilloche-Serie Eleganz und Understatement verleiht.

Drehbleistift (205,00 Euro), Drehkugelschreiber (205,00 Euro), Tintenroller (225,00 Euro) sowie der Füllfederhalter (345,00 Euro) mit Patronen-Konverter-System und rhodinierter 18-Karat Goldfeder bilden ein formvollendetes Quartett, das den Blick von Liebhabern der gehobenen Schreibkultur gebannt auf sich zieht.

Emform – Globus Redplanet

Der Globus Redplanet von Emform ist ein echter, dekorativer Hingucker! Der Globus bietet zeitloses Design, klassische Dekoration und dreht sich um die eigene Achse. Der hochwertige Redplanet Globus aus zweifarbigem transparentem Kunststoff sitzt auf einem polierten Aluminiumfuß und überzeugt durch hochwertige Materialien sowie sorgfältige Verarbeitung. Bei einem Durchmesser von 240 mm und einer Höhe von 300 mm ist der Globus Redplanet im prelle shop zu einem Verkaufspreis von 99,00 Euro erhältlich. Zudem werden weitere Größen und Farben sowie beleuchtete Globen angeboten.

Ergobag

Ergobag kombiniert das Ergonomie-Konzept innovativer Trekking-Rucksäcke mit all dem was eine Schultasche leisten muss. Die innovativen Schulrucksäcke verlagern das Gewicht von den Schultern auf das stabile Becken und „wachsen mit“.

Einfach nach Lust und Laune umgestalten. Mit den austauschbaren Kletties kann jeder Ergobag ganz individuell gestaltet werden. Es gibt über 20 verschiedene ergobag Klettie-Sets zu entdecken. ergobag ist umweltbewusst und steht für höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Alle Ergobag Stoffe werden zu 100 Prozent aus recycelten PET–Flaschen hergestellt. Sichtbar? Aber sicher! ergobag Rucksäcke sind rund herum mit reflektierendem Material ausgestattet. Das hochwertige Prismenmaterial von Reflexite hat höchste Rückstrahlwerte. Die aktuellen Modelle der ergobag Schulrucksäcke sind im prelle shop für 199,00 Euro erhältlich.

