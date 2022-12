In der Pause über den Weihnachtsmarkt schlendern und einen Glühwein trinken, bevor man weiterarbeitet? Ein Arbeitsrechtler erklärt, ob das in Ordnung ist. Foto: Monika Vollmer up-down up-down Ein Arbeitsrechtler gibt Auskunft Besuch auf Osnabrücker Weihnachtsmarkt: Darf ich während der Arbeit Alkohol trinken? Von Christoph Beyer | 22.12.2022, 09:40 Uhr

Der Glühwein in der Mittagspause oder das Glas Sekt zum Kollegengeburtstag – nicht unüblich, aber auch erlaubt? Wir haben den Osnabrücker Fachanwalt für Arbeitsrecht Manfred Kubillus gefragt, was in puncto Alkohol und Arbeit zulässig ist und welche Grenzen es zu beachten gilt.