Traditionell öffnet der Osnabrücker Weihnachtsmarkt am Montag nach Totensonntag. Daran wird auch dieses Jahr im Prinzip nicht gerüttelt. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter wird am Montag, 27. November, den offiziellen Startschuss geben, und auch in der überregionalen Werbung bleibt es bei diesem Datum. Doch die Weihnachtsmarkt-Liebhaber in Osnabrück und der Region bekommen eine zweitägige Zugabe. Sie dürfen sich am Freitag und Samstag schon mal warmlaufen.

Die Initiative war vom Schaustellerverband ausgegangen, wie Osnabrücks Marketingchef Alexander Illenseer am Freitag unserer Redaktion bestätigte. Die Adventszeit ist in diesem Jahr mit vier Wochen extrem kurz, weil der vierte Advent und Heiligabend auf denselben Tag fallen.

Am Totensonntag ist Pause

Am Freitag, 24. November, werden ab 12 Uhr alle Buden und Karussells geöffnet sein. Auch am Samstag wird normaler Betrieb auf dem Markt zwischen Dom und Rathaus herrschen. Am Totensonntag, 26. November, ist dann Pause. Der Tag gilt gesetzlich als „stiller Feiertag“, an dem öffentliche Tanz- und Vergnügungsveranstaltungen nicht zulässig sind.