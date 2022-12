Zwar hat das Rathaus an den Feiertagen geschlossen, doch bei gutem Wetter lohnt der Besuch des historischen Gebäudes dennoch. Foto: Jörn Martens up-down up-down Außer Wochenmärkte und Museen Städtische Einrichtungen in Osnabrück an den Feiertagen geschlossen Von Finja Jaquet | 20.12.2022, 14:00 Uhr

In Rathaus, Stadtbibliothek und Co. bleibt das Licht an den Feiertagen aus. Einzig die Museen bilden eine Ausnahme, teilt die Stadt mit.