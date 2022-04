Wer beispielsweise am Mittwoch dieser Woche vormittags von Osnabrück nach Berlin reisen möchte, muss Fahrtzeiten zwischen 3:58 Stunden und 4:42 Stunden statt der üblichen gut drei Stunden in Kauf nehmen. Der Preis für ein Ticket (ohne Bahncard) beträgt dabei zwischen 85 und 98 Euro statt der sonst fälligen 74 Euro. Hinzu kommt, dass während der Ferienzeit zahlreiche Züge derart überfüllt sind, dass sich dringend eine Platzreservierung zum Preis von vier Euro pro Person und Strecke empfiehlt.

Hintergrund ist die Sperrung der Bahnstrecke Hannover–Berlin an einer durch das Hochwasser geschädigten Elbbrücke bei Schönhausen in Sachsen-Anhalt. Statt mit einem Intercity über Wolfsburg und Stendal direkt in die Hauptstadt fahren zu können, müssen Reisende auf einen ICE über Braunschweig und Magdeburg mit Umstieg in Hannover ausweichen. Eine Bahnsprecherin verwies auf Anfrage unserer Zeitung darauf, dass die Passagiere „für den höheren Fahrkomfort im ICE einen geringen Aufpreis zahlen“.

Diesen Aufpreis hält der Fahrgastverband Pro Bahn für nicht vertretbar. „Da muss eine tarifliche Gleichstellung her“, sagte Bundespressesprecher Gerd Aschoff im Gespräch mit unserer Zeitung. Es könne nicht sein, „dass die Fahrgäste einen höheren Preis für eine fiktive schnelle Verbindung bezahlen“.

Björn Gryschka, Pressesprecher des niedersächsischen Landesverbandes von Pro Bahn, empfahl Reisenden auf der Strecke Osnabrück–Berlin, die alle zwei Stunden zur Verfügung stehende Verbindung mit einem Umstieg in Hannover zu nutzen. Diese ist mit etwas mehr als vier Stunden Fahrtzeit und einem Preis von 85 Euro günstiger als die Fahrt über Hamburg, die mit knapp viereinhalb Stunden und 98 Euro zu Buche schlägt. Gryschka bezeichnete die Situation als „nicht unkomplex“. Dennoch „sollte sich die DB bewegen“ und die unfreiwilligen ICE-Fahrten zu IC-Preisen anbieten. Ähnliche Kulanz habe die Bahn auch während einer längeren Bauphase auf der Strecke Hamburg–Hannover gezeigt.

Zwar wird es noch auf unbestimmte Zeit Beeinträchtigungen auf der Strecke Hannover–Berlin geben, doch stellte die Bahn für Ende Juli eine geringfügige Besserung in Aussicht: Nach Auskunft der Sprecherin soll ab 29. Juli wieder ein durchgehender Zug zwischen Osnabrück und Berlin verkehren, wenn auch mit längerer Fahrtzeit. Zu welcher Tageszeit dieser eingesetzt werde, stehe allerdings noch nicht fest, sagte sie. Die Änderung werde ab dem 19. Juli in die elektronischen Medien eingearbeitet.