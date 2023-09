Angepasster Corona-Impfstoff kommt Bricht ab 18. September das Chaos in den Arztpraxen der Region Osnabrück aus? Von Jean-Charles Fays | 16.09.2023, 06:15 Uhr Ab dem 18. September werden viele Arztpraxen in der Region Osnabrück mit dem angepassten Corona-Impfstoff von Biontech beliefert. Archivfoto: dpa/Marijan Murat up-down up-down

Zum Auftakt der Herbst-Impfkampagne mit dem angepassten Corona-Impfstoff von Biontech rechnet der Deutsche Hausärzteverband mit Chaos für die Praxen. Hintergrund ist, dass das an die aktuellen Corona-Varianten angepasste Vakzin nicht in Einzeldosen erhältlich ist. Doch bricht in den Arztpraxen der Region bald wirklich das organisatorische Chaos aus? Wir haben nachgefragt.