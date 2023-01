Geballte Erfahrung: Die Musiker der Band Weckörhead sind seit Jahren in verschiedenen Bands aktiv. Am 7. Januar spielen sie die Songs von Mötorhead in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Im Geiste Lemmys Weckörhead spielt am 7. Januar in Osnabrück die Songs von Motörhead Von Thomas Wübker | 05.01.2023, 07:05 Uhr

Lemmy Kilmister war bis zu seinem Tod vor sieben Jahren der Kopf der Band Motörhead. Er war bekannt dafür, dass er seinen Weg ging und tat, was er für richtig hielt. In dieser Tradition sieht sich auch die Band Weckörhead, die am 7. Januar die Songs des großen Rock’n‘Roll-Meister in Osnabrück spielt.