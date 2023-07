Absperrbaken prägen momentan an vielen Stellen das Osnabrücker Stadtbild. Demnächst kommt eine weitere hinzu. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Große Baumaßnahme in Osnabrück Wassertransportleitung an B68 und Fürstenauer Weg wird erneuert Von Marcus Alwes | 07.07.2023, 15:54 Uhr

Im Kreuzungsbereich am „Stadteingang“ an der Bundesstraße 68/Bramscher Straße in Osnabrück haben die Arbeiten zur Erneuerung einer wichtigen Wassertransportleitung begonnen.