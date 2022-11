Durch Personalmangel sind viele Osnabrücker Kitas ohnehin schon mehr oder weniger regelmäßig im Notbetreuungsmodus. Nun kommt im Schinkel auch noch ein Wasserschaden dazu. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Notbetreuungsmodus aktiviert Wasserschaden in nagelneuer Kita in Osnabrück muss aufwendig saniert werden Von Sandra Dorn | 04.11.2022, 16:25 Uhr

Erst in diesem Sommer hat die städtische Kindertagesstätte Schinkel einen Neubau am Jeggener Weg in Osnabrück bezogen. Nun hat es dort nach Mitteilung der Stadt einen Wasserschaden gegeben.