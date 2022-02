Die Reparaturen an der Wasserleitung an der Römereschstraße in Osnabrück laufen. FOTO: André Havergo Eintrübung im Wasser möglich Reparaturen an Wasserleitung an der Römereschstraße in Osnabrück laufen Von Nico Buchholz | 19.02.2022, 16:56 Uhr

Nach dem Sturmschaden an einer überirdisch verlaufenden Wasserleitung an der Römereschstraße in Osnabrück laufen die Reparatur- und Aufräumarbeiten vor Ort. Voraussichtlich noch am Wochenende wird die SWO Netz nach eigenen Angaben eine provisorische Wasserleitung in Betrieb nehmen.