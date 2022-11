Das Wasser schoss vor der Buchhandlung Thalia in Osnabrück in die Höhe. Foto: Uwe Welz up-down up-down In der Großen Straße Wasserfontäne überrascht Passanten in der Osnabrücker Innenstadt Von Janina Schweer | 03.11.2022, 16:34 Uhr

Es dauerte nur wenige Sekunden, sorgte aber für einiges Erstaunen: Am Donnerstagnachmittag ging plötzlich eine Wasserfontäne in der Innenstadt von Osnabrück in die Höhe. Was war passiert?