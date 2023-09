Nach Schaben-Plage in Osnabrück Was tun, wenn Kakerlaken durch die Küche krabbeln? Von Wilfried Hinrichs | 16.09.2023, 19:30 Uhr Ein Job für Profis: Wenn Kakerlaken durch die Küche huschen, sollten Kammerjäger zurate gezogen werden. Foto: imago/imagebroker/siepmann up-down up-down

Eine Schaben-Plage stört zurzeit die Arbeit in mehreren Betrieben in Osnabrück. Privathaushalte sind bislang nicht betroffen. Was ist zu tun, wenn plötzlich eine Kakerlake durch die Küche huscht?