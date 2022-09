Die Gänge der Halle Gartlage waren gut gefüllt. Hier Veranstalter Das freute Veranstalter José Freitas und Organisatorin Mareike Latocha, die zuvor zwei Vorträge gehalten hatte. Foto: Alexander Hans up-down up-down Studium, Ausbildung und Karriere Wie weiter nach dem Abi? Messe „Abi Zukunft“ in Osnabrück lockt tausende Besucher an Von Alexander Hans | 04.09.2022, 11:30 Uhr

Endlich das Abi in der Tasche. Doch was nun? Studium, Ausbildung, Praktikum? Die Abi-Zukunft-Messe sollte am Samstag in der Halle Gartlage in Osnabrück bei der Beantwortung dieser Frage helfen. 70 Firmen und Hochschulen warben für sich: Das interessierte tausende Besucher.