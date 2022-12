Am kommenden Samstag soll es in Osnabrück erneut eine Demo gegen das iranische Regime geben. Foto: Steve Weber up-down up-down Demo mit OB Pötter am Samstag „Ich habe ein Loch in meinem Herzen“ – Was sich Osnabrücker Iraner jetzt wünschen Von Cornelia Achenbach | 08.12.2022, 10:20 Uhr

Wie geht es Iranern, die in Osnabrück leben, aber zum großen Teil noch Familie im Iran haben? Wofür kämpfen sie, was hoffen sie, was fürchten sie? Darüber hat eine Gruppe Osnabrücker Iraner mit Oberbürgermeisterin Katharina Pötter gesprochen – und deutliche Worte gefunden.