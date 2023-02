Bauarbeiten beim Kochlöffel in Osnabrück. Noch ist der Schriftzug des Restaurants türkis. Foto: Corinna Berghahn up-down up-down In der Großen Straße Kochlöffel-Restaurant in Osnabrück zu – so geht es weiter Von Corinna Berghahn | 31.01.2023, 11:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Seit Jahrzehnten gibt es am Beginn der Großen Straße in Osnabrück eine Filiale der Fastfood-Kette „Kochlöffel“. Aktuell ist sie geschlossen. Wir haben am Firmensitz in Lingen nachgefragt, was dort passiert.