Roman. Schloßgarten. Sonne und Hitze am Samstag in Osnabrück. Foto: Michael Gründel up-down up-down Sommertag in der City Was die Osnabrücker am ersten Hitze-Wochenende machen Von Claudia Sarrazin | 10.06.2023, 19:17 Uhr

Es ist Samstag, das Thermometer zeigt 27 Grad an, die Sonne brennt, kein Wölkchen am Himmel. Wir sind neugierig, was die Osnabrücker bei der Hitze machen.