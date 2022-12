Die Muuuh!-Group hat ihren Sitz an der Lotter Straße. Auf dem Foto sind Jens Bormann (Geschäftsführender Gesellschafter) und Dr. Martin Wistuba (Prokurist & Kaufmänischer Leiter) zu sehen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Wer arbeitet denn da in Osnabrück Wie verrückt muss man sein, ein Unternehmen „Muuuh!“ zu nennen? Von Wilfried Hinrichs | 13.12.2022, 08:00 Uhr

In dieser Firma ist Vieles anders. Das fängt schon beim Namen an. „Muuuh!“ Was hat das Muhen einer Kuh mit „Customer Centricity“ zu tun?, haben wir „Muuuh!“-Gründer Jens Bormann gefragt und ihn gebeten, möglichst auf Deutsch zu erklären, was seine 254 Mitarbeiter im Hageloft in Osnabrück eigentlich tun.