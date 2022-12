Die Muuuh!-Group hat ihren Sitz an der Lotter Straße. Auf dem Foto sind Jens Bormann (Geschäftsführender Gesellschafter) und Dr. Martin Wistuba (Prokurist & Kaufmänischer Leiter) zu sehen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Wer arbeitet denn da in Osnabrück? Wie verrückt muss man sein, um ein Unternehmen „Muuuh!“ zu nennen? Von Wilfried Hinrichs | 13.12.2022, 08:00 Uhr | Update vor 26 Min.

In dieser Firma ist Vieles anders. Das fängt schon beim Namen an. „Muuuh!“ Was hat das Muhen einer Kuh mit „Customer Centricity“ zu tun?, haben wir „Muuuh!“-Gründer Jens Bormann gefragt und ihn gebeten, möglichst auf Deutsch zu erklären, was seine 254 Mitarbeiter im Hageloft in Osnabrück eigentlich tun.