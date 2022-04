Das Kloster brennt! Am 23. März 1962 suchte ein Großfeuer Kloster und Schule St. Angela in Haste heim. FOTO: Hartwig Fender Großfeuer in St. Angela vor 60 Jahren Was Feuerwehrmann Büttner 1962 in Osnabrück auf der Drehleiter erlebte Joachim Dierks | 26.04.2022, 18:12 Uhr | Von| 26.04.2022, 18:12 Uhr | 2 Leserkommentare

Zum 60. Jahrestag des Großbrands im Angelakloster in Haste blickten wir kürzlich auf diesen historischen Großeinsatz der Osnabrücker Feuerwehren zurück. Dazu meldete sich nun unser Leser Erwin Büttner. Er gehörte zu den Feuerwehrmännern, die an jenem 23. März 1962 den „Erstangriff“ ausführten. Dabei lief nicht alles nach Plan. Er schildert Details, die damals nicht in der Zeitung standen.