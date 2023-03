Wird aus dem Neumarkt ein autofreier Platz? Darüber wird in der Politik diskutiert. Foto: Jörn Martens up-down up-down Noch kein Beschluss Was will Osnabrück den Wall-Anwohnern für die Neumarkt-Sperrung anbieten? Von Rainer Lahmann-Lammert | 18.03.2023, 17:00 Uhr

Muss die Stadt wirklich einen Großteil der Häuser am Wallring mit Schallschutzfenstern ausstatten, wenn sie den Neumarkt zu einem autofreien Platz machen will? Manche Ratspolitiker hoffen, dass sich die Belastung der Anwohner auch mit einfacheren Mitteln in den Griff bekommen lässt.