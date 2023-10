Kunst statt Torten: Was aus der ehemaligen Bäckerei Fähmel in Osnabrück wurde

70 Jahre war die Bäckerei Fähmel in der Jägerstraße 21 in Osnabrück eine feste Adresse für Brot, Kuchen, Torten, Pralinen, Honigkuchenkonfekt und Christstollen. Doch im Sommer 2018 endete ihre Zeit: Inhaber Karl-Heinz Fähmel und seine Frau Erika hatten sich entschlossen, das 1948 von Fähmels Vater Heinz eröffnete Geschäft zu schließen.

Das Café-Schild wurde extra gelassen – so wie viele der Elemente, die die Räume der Bäckerei Fähmel geschmückt haben. Foto: Thomas Osterfeld

Grund war die Umstellung von L- auf H-Gas – denn die hätte die Neuanschaffung eines Ofens für das Backhaus erfordert. Die Fähmels entschieden sich dagegen, schlossen Backstube und Café, verkauften das Haus und zogen nach Westerkappeln.

Kunst seit 2018

Ein herber Schlag für den Stadtteil. Der allerdings abgefedert wurde, denn Leerstand herrscht hier seitdem nicht – und auch in den alten Räumen erinnert noch vieles an die ehemalige Nutzung: „Wir haben vieles gelassen, einfach weil es schön zur Geschichte dieses Ortes passt“, sagt Nine Gerhard.

Die Schrankwand im Verkaufsraum kennen Gäste der Bäckerei sicher noch. Foto: Thomas Osterfeld

Karl-Heinz Fähmel und seine Frau Erika im Jahr 2017 im gleichen Raum. Archivfoto: Egmont Seiler

Zusammen mit vier weiteren Künstlern betreibt sie seit der Schließung der Bäckerei hier ein Atelier: „Wir haben es nicht ohne Grund ,Atelierhaus alte Bäckerei‘ genannt“, sagt sie. Gerhard selbst fertigt Keramiken, andere malen oder stellen Siebdrucke her.

Nine Gerhard in Aktion im „Atelierhaus alte Bäckerei". Foto: Thomas Osterfeld

Umzug vom Güterbahnhof

Gekauft wurde das Haus damals von einer der Atelierbetreiberinnen, die nun zusammen mit einer anderen Malerin das alte Backhaus im Garten als Werkstatt nutzt. „So entstand hier ein Platz für Künstler, die ihr ehemaliges Atelier an der Petersburg verlassen mussten“, sagt Gerhard.

Im alte Backhaus ist der Ofen seit 2018 aus. Nun entsteht hier Kunst. Foto: Thomas Osterfeld

Zur Erinnerung: Als die „Lebensquelle“ Besitzer des Areals am Güterbahnhof war, mussten viele der Nutzer den Gebäudekomplex verlassen. „Dass nun einem von uns das Gebäude gehört, schafft natürlich Sicherheit“, sagt Gerhard.

Kuchen und Co. gibt es in der Jägerstraße 21 nicht mehr – aber dafür vieles, was den Kaffeetisch schöner machen könnte. Foto: Thomas Osterfeld

In der Nachbarschaft reagierte man stets sehr positiv auf die Neunutzung: „Auch wenn es hier keine Torten, sondern höchstens noch die Teller und Becher für sie gibt: Wir sind gut im Viertel angekommen“, sagt Gerhard. Auch Karl-Heinz Fähmel – seine Frau verstarb Ende 2019 – schaue immer mal wieder rein.

Tag des offenen Ateliers

Am 8. Oktober 2023 öffnet das Atelierhaus „Alte Bäckerei" seine Türen. Foto: Thomas Osterfeld

Am kommenden Sonntag, 8. Oktober, findet in den Räumen ein Tag des offenen Ateliers statt – dann auch ausnahmsweise mit Getränken. „Ab 11 Uhr stellen wir unsere Arbeiten vor“, sagt Nine Gerhard. Weitere Informationen unter www.atelierhausaltebaeckerei.de