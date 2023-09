Mit Bildergalerie Welche verrückten Dinge auf dem Nachtflohmarkt die Besitzer wechseln Von Michael C. Goran | 24.09.2023, 10:08 Uhr Immer wieder gut besucht und Schauplatz emsiger Verhandlungen: der Nachtflohmarkt in Osnabrück. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Wieder einmal verwandelte der Nachtflohmarkt die Osnabrücker Innenstadt in einen vorzüglich besuchten Trödelmarkt. Rund um die Große Domfreiheit, den Marktplatz am Rathaus und den Platz des Westfälischen Friedens konnten die Besucher allerlei Altes, Alltägliches, aber auch Raritäten und Spannendes erwerben. Schon am frühen Abend des 23. September sorgte der sehr große Andrang für volle Busse und überfüllte Parkhäuser.