Was bereuen ältere Menschen mit Blick auf 70, 80 Jahre Leben? Wir haben uns im Café auf Hof Gösling in Osnabrück umgehört. Foto: Michael Gründel up-down up-down Wenn Dein Leben morgen vorbei wäre Was ältere Menschen aus der Region Osnabrück wirklich bereuen Von Anne Spielmeyer | 20.11.2022, 08:00 Uhr

Erika (80) floh als Kind aus Lodz, Elisabeth (73) stieg wider Willen in den elterlichen Betrieb ein und Monika (81) verlor engste Familienangehörige im Akkord. Sie alle haben bewegte Leben – was bereuen sie am meisten?