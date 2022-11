Ob Radfahrer, Auto oder Lkw – das können die beiden Kameras am August-Bebel-Platz unterscheiden. Foto: Jörn Martens up-down up-down Spioniert da etwa einer? Warum zwei Kameras am August-Bebel-Platz in Osnabrück den Verkehr scannen Von Rainer Lahmann-Lammert | 02.11.2022, 16:03 Uhr

Am August-Bebel-Platz in Osnabrück richten sich neuerdings zwei Kameras auf den Verkehr, und auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde da herumspioniert. Aber die Stadtverwaltung versichert, dass es nur um eine neue Art der Verkehrssensorik geht, die das Radfahren sicherer machen soll.