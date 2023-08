Wer gerne Bratwurst mit Senf isst, muss meistens nichts extra zahlen. Wer Mayo oder Ketchup auf die Pommes haben will, schon. Warum ist das so? Foto: Thomas Wübker up-down up-down Von Gewürzen und Saucen Warum zahlt man in Imbissen in Osnabrück für Mayo, aber nicht für Senf? Von Thomas Wübker | 01.08.2023, 09:30 Uhr

„The best things in life are free“, sang der Soul-Sänger Barret Strong 1959 („Die besten Dinge im Leben sind kostenlos“). Könnte er damit Senf gemeint haben? Den gibt es in den meisten Pommesbuden in Osnabrück umsonst. Anders als Mayo auf den Pommes. Die kostet was. Warum eigentlich?