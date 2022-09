Im Georgsmarienhütter Stadtteil Kloster Oesede wurde am Donnerstagvormittag Erdgas verbrannt. Polizei und Feuerwehr wurden über die geplanten Arbeiten bereits im Vorfeld informiert. Foto: Heike Petersen up-down up-down Stichflamme an Ostermanns Feld Warum wird Gas in Georgsmarienhütte abgefackelt? Von Jean-Charles Fays | 15.09.2022, 12:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Über den Baumkronen in einem kleinen Waldstück im Georgsmarienhütter Stadtteil Kloster Oesede war am Donnerstagvormittag eine Stichflamme zu sehen. Offenbar wurde Erdgas verbrannt. Die Nachbarn in der Siedlung am Ostermanns Feld und an der Glückaufstraße wurden unruhig. Unsere Redaktion hat nachgefragt, warum der aktuell so teure fossile Energieträger dort abgefackelt wird.