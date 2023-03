Auch in der Region klagt die Gewerkschaft Verdi immer wieder gegen verkaufsoffene Sonntage und bekommt Recht. Foto: Gero Breloer/dpa up-down up-down IHK kritisiert Rechtslage Warum verkaufsoffene Sonntage in der Region Osnabrück immer wieder ausfallen Von Nina Kallmeier | 23.03.2023, 08:23 Uhr

Immer wieder klagt die Gewerkschaft Verdi auch in der Region Osnabrück gegen verkaufsoffene Sonntage – und immer wieder bekommt sie Recht. Warum ist das so? Und was sagt die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim zu dem Dilemma? Fragen und Antworten.