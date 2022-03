Daniela Engelhard ist Leiterin des Forums am Dom in Osnabrück. FOTO: David Ebener „Auch meine Geduld kommt an Grenzen“ Osnabrücker Bistumsmitarbeiterin: Darum treten Leute aus der Kirche aus Von Sandra Dorn | 20.03.2022, 10:00 Uhr

Wer die katholische Kirche verlassen möchte, kann sich in Osnabrück im Forum am Dom seelsorgerisch beraten lassen – oder auch einfach nur seinen Frust loswerden. Leiterin Daniela Engelhard erzählt, wer das Gespräch sucht, was die Gründe für den Austritt sind und ob sie selbst noch auf eine Reform ihrer Kirche hofft.