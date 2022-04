Rund 260 Menschen nehmen an der Demo mit dem Motto „Gegen Rassismus und Nationalismus“ teil. FOTO: Jörg Sanders Kein Maulkorb von der Stadt Warum prorussische Demonstranten in Osnabrück zum Ukraine-Krieg schwiegen Von Jörg Sanders | 11.04.2022, 16:00 Uhr | Update vor 7 Std. | 8 Leserkommentare

Rund 260 Menschen haben am Sonntag in Osnabrück an einer prorussischen Demo teilgenommen. Die Ukraine und der Angriffskrieg Putins kamen nicht zur Sprache. Hatten die Demonstranten einen Maulkorb bekommen oder wichen sie bewusst diesem Thema aus?