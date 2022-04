Zur bislang letzten größeren Kampfmittelbeseitigung kam es im vergangenen Oktober im Schinkel. Damals lief alles nach Plan - schon um 14.40 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. FOTO: Michael Gründel Osnabrücker Kampfmittelexperten erklären Warum manche Blindgänger sofort entschärft werden müssen und andere nicht Von Claudia Sarrazin | 10.04.2022, 11:11 Uhr

Am letzten Märztag hat die Stadt Osnabrück eine Bombenentschärfung angekündigt - für Sonntag, den 24. April. Dreieinhalb Wochen liegen somit zwischen der Bekanntgabe und der Unschädlichmachung des Sprengkörpers aus dem Weltkrieg. Wenn die Bombe so gefährlich ist, dass sie geräumt werden muss - warum können sich die Verantwortlichen so viel Zeit lassen?