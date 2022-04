Demo „Gegen Rassismus und Nationalismus“ am Sonntag im Osnabrücker Schlossgarten. FOTO: Jörg Sanders Umstrittene prorussische Kundgebung Warum Jana Burtasenkov die Demo am Sonntag in Osnabrück angemeldet hat Von Jörg Sanders | 12.04.2022, 16:15 Uhr

Rund 260 Personen hatten am Sonntag in Osnabrück an der Demonstration „Gegen Rassismus und Nationalismus“ teilgenommen. Die prorussische Kundgebung stieß vor dem Hintergrund von Putins Angriffskrieg und den Massakern an der Zivilbevölkerung in der Ukraine auf viel Unverständnis. Nun meldete sich die Anmelderin der Demo zu Wort, nachdem unsere Redaktion sie ausfindig gemacht hatte.