Zahlen und Fakten Immer mehr und immer größere Autos: Warum Osnabrücks Straßen so stark verstopft sind Von Jörg Sanders | 07.01.2023, 05:50 Uhr | Update vor 26 Min.

Immer mehr Autos, die noch dazu immer größer werden – bei begrenztem Platz. Noch nie gab es so viele Pkw in Deutschland wie derzeit. Das ist in Osnabrück nicht anders und eine Belastung für alle. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre in Zahlen.