Der 41-jährige Florian Zach und sein Hund Plato suchen eine Wohnung in Hagen aTW - seit Anfang des Jahres. Um doch noch etwas zu finden, will er nun eine WG gründen. Foto: Thomas Wübker

41-Jähriger sucht Mitbewohner Warum Florian Zach eine Zweier-WG in Hagen aTW gründen will Von Thomas Wübker | 17.09.2022, 08:28 Uhr

„Ich habe vor 20 Jahren in New York gelebt. Da war es einfacher eine Wohnung zu finden als in Hagen“, sagt Florian Zach. Seit dem 1. Januar ist er auf der Suche – bislang ohne Erfolg. Deswegen kommt für den 41-Jährigen jetzt sogar eine WG in Hagen in Frage.