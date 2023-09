„Dürfen wir Sie auf eine Tasse Kaffee einladen“, fragt Petra Möller ein Ehepaar, das an diesem sonnigen Sonntag den Friedhof besucht. Möller steht an einem der zwei Stehtische, die das kleine Team um das „Friedhofscafé“ an diesem sonnigen Sonntag aufgestellt hat. Ihre Mitstreiterin Annegret Bünte begleitet derweil eine Frau zur Grabstätte ihrer Familie: „Am Ende des Ganges meinte die Dame, dass sie normalerweise immer alleine diesen Besuch macht. Heute aber werde sie ,richtig fröhlichen Herzens‘ wieder nach Hause gehen“, erzählt Bünte.

Annegret Bünte, Petra Möller und Pastorin Anne-Kathrin Bode im Gespräch mit dem Ehepaar Marion und Josef Schwarz. (von links) Foto: Corinna Berghahn

Die Idee zu dem Treffpunkt, der den Friedhof zu einem Ort der Begegnung machen will, hatten Möller und Bünte. Beide kennen sich aus der ehrenamtlichen Hospizarbeit. Einsamkeit und Trauerarbeit oder einfach nur Kontakte knüpfen: All das soll hier passieren. Sie kamen auf Pastorin Anne-Kathrin Bode zu – die Gemeinde liegt in Nähe des Friedhofs – und fanden einen Ort für die Vorbereitungen.

„Bedarf ist da“ – aber es fehlt noch an Mitstreitern

Am Totensonntag 2022 fand das erste „Friedhofscafé“ statt. „Und der Bedarf ist da“, sagt Bode. Weitere Termine folgten, doch immer unregelmäßig. Das soll sich ändern und daher veranstaltet die Gemeinde nun einen Infoabend, damit eine „Initiative Friedhofscafé“ gegründet werden kann.

Wer mag, darf sich auch einen Segenswunsch mitnehmen. Foto: Corinna Berghahn

„Wir suchen Mitstreiter, die uns unterstützen. Sei es durch praktische Arbeit oder andere Hilfe. Gemeinde und Glaubenszugehörigkeit spielen keine Rolle“, so Bode. Schließlich hat auch Trauer keine Konfession.

Ort für Trauerfeiern fehlt im Viertel

„Ein richtiges Café für Trauerfeiern sind wir aber nicht“, sagt Bode. Doch das ist tatsächlich eine Frage, die den Frauen an den Stehtischen immer wieder gestellt wird. Denn seit der Schließung der Gaststätte „Carlsburg“ an der Ecke Belmer Straße/Heiligenweg - Alteingesessene nannten sie bezeichnenderweise das „Café zur letzten Träne“ - fehlt ein Ort, wo der Leichenschmaus abgehalten wird. Aber wer weiß, sagt Bode: Vielleicht finde sich über die Initiative sogar eine Räumlichkeit, in der in Zukunft wieder die Trauerfeiern stattfinden können.

Das Infotreffen „Initiative Friedhofscafé“ findet am Mittwoch, 27. September 2023, in der Jakobusgemeinde im Ölweg 23 statt. Beginn ist um 19 Uhr.