„Also ich reise allgemein sehr, sehr gerne. Jeder Cent, den ich verdiene, wird direkt in Urlaub investiert, aber nichts haut mich so um, wie Afrika“, schildert Kathrin Könker ihre „Afrika-Liebe“, wie sie es nennt. Foto: Kathrin Könker up-down up-down Arbeit in südafrikanischen Townships Warum eine junge Osnabrückerin nach Afrika auswandern will Von Finja Jaquet | 21.03.2023, 12:30 Uhr

„In Afrika habe ich mein Herz verloren“, erklärt Kathrin Könker und schmunzelt. Die 28-Jährige ist eine Macherin: Wenn die Osnabrückerin etwas will, setzt sie es in die Tat um – und landete so als Englischlehrerin in einer Schule in Südafrika. Und auch das nächste Ziel ist bereits gesetzt.