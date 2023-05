Freude empfinden die Sänger des Chors Njabulo in Osnabrück. So lautet auch die Übersetzung des Zulu-Worts. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Gesungen wird auf Zulu So bewegt ein afrikanischer Chor in Osnabrück die Menschen Von Thomas Wübker | 31.05.2023, 09:45 Uhr

Aus der Methodistenkirche an der Schloßstraße in Osnabrück schallt an einem Donnerstagabend kräftiger Gesang eines Chors. Die Stimmen klingen rhythmisch, bei genauem Hinhören afrikanisch. Wer sind die Leute, die da singen?