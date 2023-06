Logo NEO „Es ist eben nicht nur ein Job“: Alija Angioi macht eine Ausbildung in der Pflege bei der Diakonie Osnabrück. Das schlechte Image stört sie. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Alija Angioi wird Pflegefachkraft Diese Auszubildende aus Osnabrück brennt für die Pflege – aber hadert mit den Bedingungen Von Meike Baars | 10.06.2023, 08:42 Uhr

Dass Alija Angioi einmal in der Pflege arbeiten würde, hätte sie früher vermutlich selbst nie geglaubt. In der Ausbildung musste sie sich richtig reinhängen. Doch was sie zurückbekommt, ist unbezahlbar. Denn es gab diese eine Bewohnerin, die Alija gezeigt hat, dass es nicht nur ein Beruf ist, was sie gerade lernt.