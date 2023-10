Warum die Osnabrücker Portobar kurze Zeit geschlossen bleibt

Tatsächlich werden Gäste der „Portobar“ etwa ab Mitte bis Ende Oktober kurz vor geschlossenen Türen stehen. „Aber nicht, weil wir endgültig schließen, sondern weil wir umziehen“, sagt Betreiber Peter Blanke.

„Portobar"-Betreiber Peter Blanke. Foto: Corinna Berghahn

Schon jetzt wird in der Nachbarschaft eifrig gewerkelt, denn im Laufe der ersten Novemberwochen wird die „Portobar“ in den ehemaligen Räumen des Eventhauses „Anyway“ an der Martinistraße zu finden sein.

Neueröffnung im November

Bis zur Neueröffnung der „Portobar“ gibt es aber noch viel Arbeit: Neuer Boden muss verlegt werden, der Außenbereich wird erweitert, eine Art Wintergarten wird entstehen. Und dann noch die Räumung der bisherigen Lokalität an der Weidenstraße: „Wir hoffen, dass wir Anfang, spätestens Mitte November neu eröffnen können“, sagt Blanke.

Im ehemaligen „Anyway" wird aktuell gewerkelt, damit die „Portobar" einziehen kann. Foto: Corinna Berghahn

Medicos zieht in die „Portobar“

Die Räume, die aktuell noch von der Bar genutzt werden, sollen in Zukunft vom benachbarten Sportzentrum „Medicos“ genutzt werden. „Hier wird dann die Tagesverpflegung stattfinden“, so Blanke. Nachdem klar war, dass daher der Mietvertrag für die Bar nicht verlängert wird, suchte Blanke Kontakt zum Betreiber des Eventhauses. „Dieser wollte sich neu orientieren und wir wurden uns einig“, sagt Blanke. Die Zeit des „Anyway“ endet damit, sein Betreiber zieht sich aus der Gastronomie zurück.

Alles, was ans „Anyway" erinnert, verschwindet nach und nach. Foto: Corinna Berghahn

In Zukunft wird die Portobar auch für Events buchbar sein – neben dem Tagesgeschäft. „Auch Public Viewing von Sportereignissen wie der Europameisterschaft wird es wie einst im ,Anyway‘ dann bei uns geben.“ Blanke freut sich auf den neuen Ort: „Unser Außenbereich wird etwa dreimal so groß.“ Nun hofft er, dass Umbau und Umzug ohne große Verzögerungen vonstattengehen.

Einst eine Bettfedernfabrik

Bevor „Anyway“, „Portobar“ und „Medicos“ hier eine Heimat fanden, war an diesem Ort die Bettenfabrik Künsemüller zu Hause, die in den 1890er-Jahren vom Neuen Graben hierher zog: Wilhelm Otto Künsemüller erwarb das Grundstück zwischen Martini-, Uhland-, Weiden- und Adolfstraße und verlegte den Firmensitz dorthin, wo er auch eine Dampfmaschine betreiben konnte. Bis zum Jahr 2001 befüllte man hier Kissen und Decken mit „garantiert staubfreier Ware“, so versprach die Reklame.

Der Umbau der ehemaligen Bettenfabrik im Jahr 2002. Archivfoto: Uwe Lewandoski

Nach dem Umzug der Firma nach Bramsche gab es erst Pläne, hier ein Multimediazentrum zu errichten. Letztendlich zogen aber das Gesundheitszentrum sowie Gastronomie-Betriebe in die „Alte Fabrik“.