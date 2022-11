„Wie schaffen wir die Quadratur des Kreises?“ Als Corona-Manager bleibt Dieter Lüttje dem Klinikum Osnabrück erhalten. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down „Vollblutarzt“ Dieter Lüttje tritt kürzer Als Corona-Manager des Klinikums ist er in Osnabrück bekannt – nun geht er in den Ruhestand, oder? Von Meike Baars | 02.11.2022, 16:34 Uhr

Mit 67 gehen die meisten in Rente, er nicht. Als Pandemie-Manager des Klinikums Osnabrück hatte Dieter Lüttje in den vergangenen drei Jahren einen der stressigsten Jobs der Stadt. Er ist ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er ihn noch nicht an den Nagel hängt.