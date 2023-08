Sperrungen am Wochenende Warum der Asphalt auf der A30 in Osnabrück schon wieder erneuert werden muss Von Rainer Lahmann-Lammert | 23.08.2023, 05:30 Uhr Neuer Asphalt für die Autobahn A30: In Osnabrück wird die Fahrbahn zwischen Nahne und dem Südkreuz an den beiden kommenden Wochenenden saniert. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Autobahnasphalt hält normalerweise 20 Jahre – warum muss die A30 in Osnabrück denn jetzt schon wieder erneuert werden? Diese Frage wird in Osnabrück diskutiert, seit bekannt ist, dass an den beiden kommenden Wochenenden eine Komplettsanierung im Süden von Osnabrück beginnen soll.