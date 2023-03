Die Warnmeldung, die auch Osnabrücker Smartphonebesitzer am Donnerstag um 11 Uhr erreichte - obwohl nur in NRW getestet wurde. Foto: Alexander Kruggel up-down up-down Sirenen und Handypiepen Warntag in NRW: Warum klingeln auch in Osnabrück die Handys? Von Wilfried Hinrichs | 09.03.2023, 18:14 Uhr | Update vor 43 Min.

10.59 Uhr am Donnerstag in unserer Redaktion: Mehrere Handys schlagen gleichzeitig Alarm. Nanu - der angekündigte Warntag in Nordrhein-Westfalen schließt offenbar auch die Region Osnabrück ein. Was ist da schiefgelaufen?